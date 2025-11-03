Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру

Она напомнила, что по закону возможно признание такой сделки недействительной, если продавец признан недееспособным или не отдавал отчет в своих действиях. Если суд докажет, что покупатель действовал добросовестно и не знал об этих обстоятельствах, государство может компенсировать ему потерю средств. Но это весьма непросто.