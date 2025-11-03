Рейтинг@Mail.ru
03.11.2025
02:15 03.11.2025
Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру
жилье, общество, россия, србуи манджиева, недвижимость
Жилье, Общество, Россия, Србуи Манджиева, Недвижимость
Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру

Юрист Манджиева: при покупке жилья у пенсионера нужно быть особенно внимательным

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При заключении сделок со вторичным жильем нужно быть особенно внимательным, тем более, если продавец — пожилой человек, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Она напомнила, что по закону возможно признание такой сделки недействительной, если продавец признан недееспособным или не отдавал отчет в своих действиях. Если суд докажет, что покупатель действовал добросовестно и не знал об этих обстоятельствах, государство может компенсировать ему потерю средств. Но это весьма непросто.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Собственников жилья предупредили о важном изменении этой осенью
30 октября, 02:17
Чтобы избежать такого сценария, следует тщательно проверить квартиру.
“Это комплекс мероприятий по проверке объекта недвижимости и субъекта сделки-продавца. На этом этапе выявляются риски, которые могут стать препятствием для заключения сделки”, — говорит юрист.
По ее словам, следует запросить у покупателя справки из диспансеров и свежее заключение врача, что нет противопоказаний для сделок с недвижимостью. Однако полностью обезопасить себя таким способом не получится. Поэтому подобные покупки в известной степени совершаются на свой страх и риск. Есть смысл оформить страхование титула — в этом случае вам вернут деньги, если вы потеряете право собственности, заключила Манджиева.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта
28 октября, 02:15
 
