13:16 03.11.2025
МИД России поддержал защиту нейтралитета Панамского канала
Россия поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала и рассматривает латиноамериканскую страну как выгодного торгового партнёра, сообщили в МИД РФ.
в мире, панама, панамский канал, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, Панама, Панамский канал, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала и рассматривает латиноамериканскую страну как выгодного торгового партнёра, сообщили в МИД РФ.
По случаю Дня провозглашения независимости Панамы в Telegram-канале МИД опубликовано поздравление республики с национальным праздником. Отмечается, что российско-панамские отношения сегодня последовательно развиваются.
"Россия рассматривает Панаму в качестве выгодного торгового партнёра и поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала", - подчеркивается в поздравлении.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион.
После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". В октябре посол США в Панаме Кевин Марино Кабрера дал интервью панамскому изданию Contrapeso, в котором назвал "пагубным" влияние Китая на Панамский канал, обвинил Пекин в кибератаках и коррупции, а также пригрозил аннулированием визы тем, кто сотрудничает с китайскими предприятиями.
