https://ria.ru/20251103/ostanin-2052581393.html
Приставы взыскивают с комика Останина* 450 тысяч рублей долга по кредитам
Приставы взыскивают с комика Останина* 450 тысяч рублей долга по кредитам - РИА Новости, 03.11.2025
Приставы взыскивают с комика Останина* 450 тысяч рублей долга по кредитам
Приставы взыскивают со стендап-комика Артемия Останина*, арестованного по делу о разжигании ненависти, 450 тысяч рублей долга по кредитам, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:34:00+03:00
2025-11-03T06:34:00+03:00
2025-11-03T06:34:00+03:00
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005983085_0:107:3019:1805_1920x0_80_0_0_aca31f03757b2526df5be9ed9d1ca860.jpg
https://ria.ru/20251023/sud-2050137074.html
https://ria.ru/20251021/dolg-2049511390.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005983085_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_08081e49e02458eec88e238828b9e679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Приставы взыскивают с комика Останина* 450 тысяч рублей долга по кредитам
Приставы взыскивают долг с комика Останина, пошутившего над бойцом СВО
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Приставы взыскивают со стендап-комика Артемия Останина*, арестованного по делу о разжигании ненависти, 450 тысяч рублей долга по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Согласно материалам, 24 октября на Останина* завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. С комика взыскивается "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)" почти в 450 тысяч рублей.
Также с июня Останин* должен 500 рублей за "иной штраф ОВД", соответствующий акт по делу об административном правонарушении был вынесен 17 марта.
В марте в главном следственном управлении СК РФ
по Москве
сообщили, что в отношении стендап-комика Останина* завели уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, комик на выступлении в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО.
Останина* задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление. Его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти. Сейчас он находится под арестом.
В июне Останина* внесли в список террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.