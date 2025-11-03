"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, заявил Риттер

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" в перспективе сделают мир стабильнее, поскольку своим существованием предупреждают возможную конфронтацию, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории", - сказал собеседник агентства, отметив, что кто-то может сказать о краткосрочной дестабилизации.
Как отмечает бывший разведчик, у Соединенных Штатов есть свое видение, какой должна быть структура контроля над ядерными вооружениями в будущем. В то же время появление "Посейдона" и "Буревестника" полностью изменило эту картину.
"Я считаю, что российское руководство не тратило бы ресурсы на пропаганду. И раз Россия создала эти вооружения, то в российских учреждениях добились успехов, сделавших это оружие практичным", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные.