"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, заявил Риттер

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" в перспективе сделают мир стабильнее, поскольку своим существованием предупреждают возможную конфронтацию, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории", - сказал собеседник агентства, отметив, что кто-то может сказать о краткосрочной дестабилизации.

Как отмечает бывший разведчик, у Соединенных Штатов есть свое видение, какой должна быть структура контроля над ядерными вооружениями в будущем. В то же время появление "Посейдона" и "Буревестника" полностью изменило эту картину.

По словам Риттера , до настоящего времени такие системы вооружений, как "Буревестник" и "Посейдон", считались непрактичными и радиоактивными. России же удалось решить технические сложности и произвести высокоэффективные ядерные силовые установки, отмечает он.

"Я считаю, что российское руководство не тратило бы ресурсы на пропаганду. И раз Россия создала эти вооружения, то в российских учреждениях добились успехов, сделавших это оружие практичным", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.