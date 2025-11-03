Орбан заявил, что за утечкой данных 200 тысяч венгров стоят украинцы

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за утечкой персональных данных 200 тысяч граждан страны стоит оппозиционная партия "Тиса" и украинцы.

В понедельник агентство Франс Пресс передало, что, по словам лидера оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петера Мадьяра, против ее сторонников была совершена кибератака, в результате чего из приложения партии украли их личные данные. По данным агентства, Мадьяр бездоказательно обвинил венгерское правительство в утечке личной информации о пользователях.