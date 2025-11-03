Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что за утечкой данных 200 тысяч венгров стоят украинцы - РИА Новости, 03.11.2025
19:57 03.11.2025
Орбан заявил, что за утечкой данных 200 тысяч венгров стоят украинцы
Орбан заявил, что за утечкой данных 200 тысяч венгров стоят украинцы
Орбан: за утечкой данных 200 тысяч граждан Венгрии стоят украинцы и оппозиция

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за утечкой персональных данных 200 тысяч граждан страны стоит оппозиционная партия "Тиса" и украинцы.
"Прошлой ночью венгерскую общественность потряс громкий скандал. Персональные данные 200 тысяч наших сограждан были опубликованы в интернете без их согласия. На текущий момент мы знаем наверняка, что эти данные были собраны партией "Тиса". Я вызвал членов правительства, ответственных за вопросы национальной безопасности, и, проанализировав базу данных. мы установили, что в действия с этими данными были вовлечены украинцы", - заявил Орбан в видеообращении, опубликованном представителем правительства Венгрии Золтаном Ковачем.
Как заявил венгерский лидер, правительство также отметило, что раскрытие персональных данных Украине представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности.
"Поэтому я отдал распоряжение о немедленном (начале - ред.) расследования подробностей этого дела", - заключил Орбан.
В понедельник агентство Франс Пресс передало, что, по словам лидера оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петера Мадьяра, против ее сторонников была совершена кибератака, в результате чего из приложения партии украли их личные данные. По данным агентства, Мадьяр бездоказательно обвинил венгерское правительство в утечке личной информации о пользователях.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Орбан также заявлял, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и "залезли к венграм в смартфоны", чтобы привести к власти на парламентских выборах 2026 года поддерживаемую Брюсселем оппозиционную партию "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз. Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии "Тиса" тисафоном.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
В миреВенгрияУкраинаБрюссельВиктор ОрбанПетер СийяртоЗолтан Ковач
 
 
Заголовок открываемого материала