ООН призвала воздерживаться от угрозы силой на фоне заявлений Трампа
21:08 03.11.2025
ООН призвала воздерживаться от угрозы силой на фоне заявлений Трампа
в мире
нигерия
сша
дональд трамп
фархан хак
пит хегсет
оон
министерство обороны сша
нигерия
сша
Логотип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 3 ноя – РИА Новости. ООН в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки военных в Нигерию или нанесения ударов по африканской стране отмечает, что страны-члены Организации должны воздерживаться от угрозы применения силы, заявил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак.
В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В субботу Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
Вооруженные силы Нигерии
Экс-глава МИД Нигерии призвал народ сплотиться из-за угрозы от Трампа
Вчера, 14:28
"Государства-члены должны обеспечить соответствие своих действий международному праву, включая Устав ООН, который призывает все государства-члены воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
"Нигерийцы всех вероисповеданий страдают от терроризма и насильственного экстремизма. Мы готовы продолжать поддерживать усилия Нигерии по устранению коренных причин насилия и защите прав человека", - добавил он.
Белый дом в Вашингтоне
Президент Нигерии встретится с Трампом из-за ситуации с христианами
2 ноября, 14:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
