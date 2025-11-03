ООН призвала воздерживаться от угрозы силой на фоне заявлений Трампа

ООН, 3 ноя – РИА Новости. ООН в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки военных в Нигерию или нанесения ударов по африканской стране отмечает, что страны-члены Организации должны воздерживаться от угрозы применения силы, заявил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак.