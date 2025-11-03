ООН призвала воздерживаться от угрозы силой на фоне заявлений Трампа

ООН, 3 ноя – РИА Новости. ООН в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки военных в Нигерию или нанесения ударов по африканской стране отмечает, что страны-члены Организации должны воздерживаться от угрозы применения силы, заявил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак.
В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В субботу Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
"Государства-члены должны обеспечить соответствие своих действий международному праву, включая Устав ООН, который призывает все государства-члены воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
"Нигерийцы всех вероисповеданий страдают от терроризма и насильственного экстремизма. Мы готовы продолжать поддерживать усилия Нигерии по устранению коренных причин насилия и защите прав человека", - добавил он.