09:04 03.11.2025 (обновлено: 16:01 03.11.2025)
Во Франции сделали заявление о Калининграде
Сувалкский коридор является местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет Патрис Браво в AgoraVox. "В случае гипотетического конфликта между... РИА Новости, 03.11.2025
Во Франции сделали заявление о Калининграде

AgoraVox: Сувалкский коридор может стать местом конфликта между Россией и НАТО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Рыбную деревню в Калининграде
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Вид на Рыбную деревню в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сувалкский коридор является местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет Патрис Браво в AgoraVox.

"В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса <...>" — говорится в публикации.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
МИД Белоруссии прокомментировал решение Литвы закрыть границу
29 октября, 18:40
В статье отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, то это может привести к событиям, аналогичным Карибскому кризису.

Президент Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
МИД надеется, что Литва не пойдет на провокацию по транзиту в Калининград
29 октября, 11:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
