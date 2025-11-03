https://ria.ru/20251103/moskva-2052557083.html
В Москве парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной
Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в понедельник и вторник в Москве. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:32:00+03:00
В Москве 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства парковка будет бесплатной