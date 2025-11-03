В Москве парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной

Рейтинг@Mail.ru
00:32 03.11.2025
общество, москва, россия, сергей собянин, день народного единства
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, День народного единства
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПарковка в Москве
Парковка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в понедельник и вторник в Москве.
День народного единства празднуется в России 4 ноября.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в честь Дня народного единства в понедельник и вторник парковаться на всех улицах города можно бесплатно. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
