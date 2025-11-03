В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. В ДНР молодежь устроила флешмоб ко Дню народного единства, выстроившись так, чтобы сложились слова "Россия едина 89" в цветах российского флага, рассказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня проходит флешмоб в рамках Всероссийской акции "Россия — семья семей". Ребята развернут флаг России, после чего будет выведена надпись "Россия едина" и количество субъектов Российской Федерации — 89. Для всей России это не просто слова, не просто праздник. Он с начала специальной военной операции приобрел особенный смысл. Сейчас вся страна объединилась ради одной цели: ради победы", — сказал Добровольский.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Этот государственный праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России. История праздника связана с событиями 1612 года, когда силами народного ополчения, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
2 ноября, 11:43