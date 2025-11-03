В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. В ДНР молодежь устроила флешмоб ко Дню народного единства, выстроившись так, чтобы сложились слова "Россия едина 89" в цветах российского флага, рассказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.