14:53 03.11.2025 (обновлено: 18:20 03.11.2025)
В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага
В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага
россия, донецкая народная республика, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, молодая гвардия единой россии, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Молодая гвардия Единой России, Общество
В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. В ДНР молодежь устроила флешмоб ко Дню народного единства, выстроившись так, чтобы сложились слова "Россия едина 89" в цветах российского флага, рассказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня проходит флешмоб в рамках Всероссийской акции "Россия — семья семей". Ребята развернут флаг России, после чего будет выведена надпись "Россия едина" и количество субъектов Российской Федерации — 89. Для всей России это не просто слова, не просто праздник. Он с начала специальной военной операции приобрел особенный смысл. Сейчас вся страна объединилась ради одной цели: ради победы", — сказал Добровольский.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Этот государственный праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России. История праздника связана с событиями 1612 года, когда силами народного ополчения, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
2 ноября, 11:43
 
Заголовок открываемого материала