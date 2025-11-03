Рейтинг@Mail.ru
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву - РИА Новости, 03.11.2025
11:51 03.11.2025
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву
Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов... РИА Новости, 03.11.2025
москва
китай
михаил мишустин
ли цян
шос
общество
москва
китай
москва, китай, михаил мишустин, ли цян, шос, общество
Москва, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС, Общество
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву

Мишустин пригласил Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании ШОС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"С удовольствием приглашаю уважаемого господина Ли Цяна, моего друга, продолжить наше плодотворное общение в Москве, возможно, в первую очередь это будет в середине ноября на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи в узком составе в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
МоскваКитайМихаил МишустинЛи ЦянШОСОбщество
 
 
