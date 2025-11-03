https://ria.ru/20251103/mishustin-2052609673.html
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву - РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву
Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов... РИА Новости, 03.11.2025
москва
китай
михаил мишустин
ли цян
шос
общество
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву
Мишустин пригласил Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании ШОС