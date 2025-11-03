Рейтинг@Mail.ru
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/mishustin-2052608612.html
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем - РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:41:00+03:00
2025-11-03T11:41:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_dda03e173222cc6281553f31bca6f6e5.jpg
https://ria.ru/20251103/kitay-2052608137.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dfd702dfaddd56b32f472c705b2ce237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин
Россия, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем

Мишустин выразил надежду на рост туристических обменов между Россией и Китаем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских виз для россиян.
Об этом он сообщил, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов", - сказал он.
"Этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи в узком составе в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
Вчера, 11:37
 
РоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала