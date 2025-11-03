Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских виз для россиян.

Об этом он сообщил, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов", - сказал он.