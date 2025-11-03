https://ria.ru/20251103/mishustin-2052608612.html
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
россия
китай
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских виз для россиян.
Об этом он сообщил, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов", - сказал он.
"Этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай", - добавил Мишустин
