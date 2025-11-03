Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 03.11.2025 (обновлено: 05:11 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/mirotvortsy-2052575163.html
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине
Белорусские миротворцы готовы разместиться на Украине в случае необходимости, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:22:00+03:00
2025-11-03T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
ливан
александр лукашенко
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
https://ria.ru/20251019/belorussija-2049250747.html
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052158873.html
белоруссия
украина
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, ливан, александр лукашенко, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Ливан, Александр Лукашенко, ООН

В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Белорусские миротворцы готовы разместиться на Украине в случае необходимости, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил РБ Алексей Скобей в интервью телеканалу СТВ.
"Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, — если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, — в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории", — сказал Скобей.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины
19 октября, 21:54
По его словам, в этом случае выяснятся страны, которые отправят контингент. Тем не менее решение должно быть обоюдным, подчеркнул военный.
«
"После этого будет принято решение. У нас, соответственно, глава государства будет тоже принимать решение о направлении. В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка", — пояснил Скобей.
В целом он отметил, что белорусские миротворцы будут готовы в случае получения приказа выдвинуться в любой регион мира.
Личный состав миротворческой роты, в основном, медики и офицеры штаба, участвовал в составе временных сил ООН в Ливане, но сейчас детальность в составе миссии приостановлена.
Кроме того, Минск ведет переговоры с Индонезией и Индией об расширении участия и в их составе в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в том или ином регионе, заключил Скобей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко посоветовал оппонентам не нарываться на применение "Орешника"
31 октября, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаЛиванАлександр ЛукашенкоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала