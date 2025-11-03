В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Белорусские миротворцы готовы разместиться на Украине в случае необходимости, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил РБ Алексей Скобей в интервью телеканалу СТВ.
"Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, — если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, — в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории", — сказал Скобей.
По его словам, в этом случае выяснятся страны, которые отправят контингент. Тем не менее решение должно быть обоюдным, подчеркнул военный.
"После этого будет принято решение. У нас, соответственно, глава государства будет тоже принимать решение о направлении. В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка", — пояснил Скобей.
В целом он отметил, что белорусские миротворцы будут готовы в случае получения приказа выдвинуться в любой регион мира.
Личный состав миротворческой роты, в основном, медики и офицеры штаба, участвовал в составе временных сил ООН в Ливане, но сейчас детальность в составе миссии приостановлена.
Кроме того, Минск ведет переговоры с Индонезией и Индией об расширении участия и в их составе в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в том или ином регионе, заключил Скобей.