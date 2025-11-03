https://ria.ru/20251103/mid-2052683197.html
МИД Италии вызвал посла России в Риме
МИД Италии вызвал посла России в Риме - РИА Новости, 03.11.2025
МИД Италии вызвал посла России в Риме
МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:29:00+03:00
2025-11-03T21:29:00+03:00
2025-11-03T21:29:00+03:00
в мире
россия
рим
алексей парамонов
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20251103/mid-2052650439.html
россия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рим, алексей парамонов, мид италии
В мире, Россия, Рим, Алексей Парамонов, МИД Италии
МИД Италии вызвал посла России в Риме
Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии