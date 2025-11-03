Рейтинг@Mail.ru
МИД Италии вызвал посла России в Риме - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/mid-2052683197.html
МИД Италии вызвал посла России в Риме
МИД Италии вызвал посла России в Риме - РИА Новости, 03.11.2025
МИД Италии вызвал посла России в Риме
МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:29:00+03:00
2025-11-03T21:29:00+03:00
в мире
россия
рим
алексей парамонов
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20251103/mid-2052650439.html
россия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, рим, алексей парамонов, мид италии
В мире, Россия, Рим, Алексей Парамонов, МИД Италии
МИД Италии вызвал посла России в Риме

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 3 ноя – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"МИД вызвал посла России в Италии", - сказал собеседник агентства.
В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла в МИД Италии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Вчера, 16:27
 
В миреРоссияРимАлексей ПарамоновМИД Италии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала