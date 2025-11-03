Рейтинг@Mail.ru
Microsoft до 2029 года инвестирует в ОАЭ почти восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/microsoft-2052647356.html
Microsoft до 2029 года инвестирует в ОАЭ почти восемь миллиардов долларов
Microsoft до 2029 года инвестирует в ОАЭ почти восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 03.11.2025
Microsoft до 2029 года инвестирует в ОАЭ почти восемь миллиардов долларов
Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:03:00+03:00
2025-11-03T16:03:00+03:00
экономика
оаэ
сша
вашингтон (штат)
билл гейтс
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_58edd1b1bf02b469e80d8d1e2aa62b5d.jpg
https://ria.ru/20250923/nvidia-2043637159.html
https://ria.ru/20251031/razrabotki-2052040819.html
https://ria.ru/20240104/klavisha-1919706378.html
оаэ
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95c9b9b8b5826c3a199ef523a073c318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оаэ, сша, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation
Экономика, ОАЭ, США, Вашингтон (штат), Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Microsoft до 2029 года инвестирует в ОАЭ почти восемь миллиардов долларов

Bloomberg: Microsoft вложит $8 млрд в ОАЭ до 2029 года

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft
Офис Microsoft - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Офис Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на президента компании Брэда Смита.
"Microsoft Corp. заявила, что в течение следующих четырех лет потратит более 7,9 миллиарда долларов на центры обработки данных, облачные вычисления и сотрудников в Объединенных Арабских Эмиратах", - сообщает агентство.
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Nvidia планирует инвестировать в OpenAI
23 сентября, 00:18
В частности, добавил президент компании, Microsoft планирует потратить более 5,5 миллиарда долларов на капитальные вложения в облачную инфраструктуру искусственного интеллекта в 2026-2029 годах. Еще около 2,4 миллиарда долларов пойдут на операционные расходы и наём местных сотрудников.
"Это не деньги, которые собираем здесь (в ОАЭ - ред.). Это деньги, которые мы сюда инвестируем и здесь тратим. Мы наблюдаем взрывной рост спроса", - сказал Смит.
Таким образом, как отмечается, в общей сложности Microsoft инвестирует 15,2 миллиарда долларов в ОАЭ в период с 2023 по 2029 годы.
Microsoft также заявила Блумбергу о том, что в сентябре получила от правительства США разрешение на поставку чипов искусственного интеллекта в ОАЭ, таким образом став первой американской компанией, получившей его в этом году после выполнения критериев безопасности.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российские IT-разработки заинтересовали участников GITEX в ОАЭ
31 октября, 11:14
"Это не просто акт веры. Мы должны были выполнить очень строгие условия кибербезопасности, физической безопасности и другим мерам защиты этих чипов, чтобы гарантировать, что они останутся под нашим контролем", - сказал агентству Смит.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
Компьютер Microsoft Surface Studio - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Microsoft изменит клавиатуру своих ПК с Windows 11
4 января 2024, 15:04
 
ЭкономикаОАЭСШАВашингтон (штат)Билл ГейтсMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала