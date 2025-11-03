Microsoft до 2029 года инвестирует в ОАЭ почти восемь миллиардов долларов

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на президента компании Брэда Смита.

Microsoft Corp. заявила, что в течение следующих четырех лет потратит более 7,9 миллиарда долларов на центры обработки данных, облачные вычисления и сотрудников в Объединенных Арабских Эмиратах", - сообщает агентство.

В частности, добавил президент компании, Microsoft планирует потратить более 5,5 миллиарда долларов на капитальные вложения в облачную инфраструктуру искусственного интеллекта в 2026-2029 годах. Еще около 2,4 миллиарда долларов пойдут на операционные расходы и наём местных сотрудников.

"Это не деньги, которые собираем здесь (в ОАЭ - ред.). Это деньги, которые мы сюда инвестируем и здесь тратим. Мы наблюдаем взрывной рост спроса", - сказал Смит.

Таким образом, как отмечается, в общей сложности Microsoft инвестирует 15,2 миллиарда долларов в ОАЭ в период с 2023 по 2029 годы.

Microsoft также заявила Блумбергу о том, что в сентябре получила от правительства США разрешение на поставку чипов искусственного интеллекта в ОАЭ, таким образом став первой американской компанией, получившей его в этом году после выполнения критериев безопасности.

"Это не просто акт веры. Мы должны были выполнить очень строгие условия кибербезопасности, физической безопасности и другим мерам защиты этих чипов, чтобы гарантировать, что они останутся под нашим контролем", - сказал агентству Смит.