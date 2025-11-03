Медведчук заявил о насильственной политике Киева против православной церкви

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Нынешний киевский режим проводит насильственную политику против православной церкви, поэтому единственный путь к миру – денацификация и демилитаризация Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, еще с провозглашением независимости Украины начались попытки реформации церкви с целью оборвать религиозные связи с Россией , которым более тысячи лет. Таким образом, государство вмешивается в многовековые религиозные обычаи, определяющие ментальность и культуру украинского народа, и аналогов в современной истории такого вмешательства нет.

"Украинская власть сначала создает Киевский патриархат, который не пользуется авторитетом у верующих, потом ПЦУ, расшатывая межконфессиональную обстановку до невозможности, реквизируя храмы у единственной канонической православной церкви, репрессируя ее священников и издеваясь над чувствами верующих… Зеленский проводит насильственную политику перекрещивания украинцев, заводя их в другую, искусственную лжеконфессию", - говорится в заявлении Медведчука , опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

Политика Зеленского, по его словам, является надругательством над верой и традициями украинского народа, из которого хотят вывести "киборгов" для нужд коллективного Запада. Украинцев отучивают верить в Бога, основная вера - в коллективный Запад и свою исключительность, отметил политик.