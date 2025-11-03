Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил о насильственной политике Киева против православной церкви - РИА Новости, 03.11.2025
11:58 03.11.2025
Медведчук заявил о насильственной политике Киева против православной церкви
Нынешний киевский режим проводит насильственную политику против православной церкви, поэтому единственный путь к миру – денацификация и демилитаризация Украины, РИА Новости, 03.11.2025
Медведчук заявил о насильственной политике Киева против православной церкви

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Нынешний киевский режим проводит насильственную политику против православной церкви, поэтому единственный путь к миру – денацификация и демилитаризация Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, еще с провозглашением независимости Украины начались попытки реформации церкви с целью оборвать религиозные связи с Россией, которым более тысячи лет. Таким образом, государство вмешивается в многовековые религиозные обычаи, определяющие ментальность и культуру украинского народа, и аналогов в современной истории такого вмешательства нет.
