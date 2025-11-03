Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 03.11.2025 (обновлено: 03:48 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/maslo-2052569788.html
Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло
Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло - РИА Новости, 03.11.2025
Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло
Потребление оливкового масла россиянами за последний год составило примерно 18 тысяч тонн в год, тогда как 30 лет назад импорт составлял порядка 1 тысячи тонн в РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:47:00+03:00
2025-11-03T03:48:00+03:00
италия
испания
греция
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152188/92/1521889204_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6d39f7cdb493017e7bf4ab4c013c7bae.jpg
https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html
https://ria.ru/20251023/maslo-2050164548.html
https://ria.ru/20250731/maslo-2032495562.html
италия
испания
греция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152188/92/1521889204_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c377c0e61762679fc350b3e3dca57c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, испания, греция, россия, экономика
Италия, Испания, Греция, Россия, Экономика
Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло

Спрос россиян на оливковое масло за последний год вырос до 18 тысяч тонн

CC0 / stevepb / Оливковое маслоОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC0 / stevepb / Оливковое масло
Оливковое масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Потребление оливкового масла россиянами за последний год составило примерно 18 тысяч тонн в год, тогда как 30 лет назад импорт составлял порядка 1 тысячи тонн в год - менее 10 граммов на человека, сообщил РИА Новости представитель греческого бренда фермерского оливкового масла Greek Legend Дмитрий Водяной.
"Спрос россиян на оливковое масло за последний год вырос на 12%, до 18 тысяч тонн... За последние 30 лет потребление оливкового масла в России значительно выросло. В 1990-х импорт едва достигал 1 тысячи тонн в год – менее 10 граммов на человека", - сказал Водяной.
Картофель - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют
19 апреля, 02:15
Он добавил, что к 2008 году объем потребления увеличился почти в 20 раз – до 18,7 тысячи тонн в год, что составляет около 120 граммов на человека. Пик пришёлся на 2021 год - 27,3 тысячи тонн. По его словам, несмотря на кризисы и рост цен, с 2022 года рынок восстанавливается: среднегодовой прирост составляет около 14%. Сейчас импорт из Италии, Испании и Греции формирует около 90% поставок.
По словам эксперта, в 1990-е годы оливковое масло воспринималось как экзотический импортный продукт. В супермаркетах оно появлялось эпизодически, стоило дорого и ассоциировалось с деликатесом, а не с продуктом ежедневного потребления. Водяной отметил, что многие россияне впервые попробовали оливковое масло во время поездок в Европу или по советам врачей и диетологов, которые говорили о пользе "средиземноморского рациона".
Соя - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
23 октября, 18:04
Эксперт рассказал, что в начале 2000-х на рынок пришли бренды из Испании, Италии и Греции. Масло стало доступнее и появилось в большинстве сетевых супермаркетов. "Тогда же появились первые российские дистрибьюторы, начавшие активно продвигать культуру потребления оливкового масла – через кулинарные шоу, журналы и рецепты в интернете. Именно тогда продукт стал частью обихода городских семей среднего класса", - объяснил он.
Водяной связал рост спроса россиян на оливковое масло с популярностью здорового образа жизни. Увеличение доли среднего класса также поддерживает спрос.
Эксперт отметил, что оливковое масло богато олеиновой кислотой (омега-9), полифенолами и витамином Е. Оно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует уровень холестерина и обладает противовоспалительным действием.
"В последние годы оливковое масло прочно вошло и в профессиональную гастрономию. Его используют шеф-повара ресторанов высокой кухни, подчеркивая вкус блюд и придавая им аутентичность. В премиум-сегменте всё чаще предпочитают масла первого холодного отжима, нередко с указанием региона происхождения и сорта оливок – как с вином", - подчеркнул Водяной.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Фермер рассказал, как выбрать оливковое масло
31 июля, 04:38
 
ИталияИспанияГрецияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала