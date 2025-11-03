Эксперт рассказал о спросе россиян на оливковое масло

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Потребление оливкового масла россиянами за последний год составило примерно 18 тысяч тонн в год, тогда как 30 лет назад импорт составлял порядка 1 тысячи тонн в год - менее 10 граммов на человека, сообщил РИА Новости представитель греческого бренда фермерского оливкового масла Greek Legend Дмитрий Водяной.

"Спрос россиян на оливковое масло за последний год вырос на 12%, до 18 тысяч тонн... За последние 30 лет потребление оливкового масла в России значительно выросло. В 1990-х импорт едва достигал 1 тысячи тонн в год – менее 10 граммов на человека", - сказал Водяной.

Испании и Он добавил, что к 2008 году объем потребления увеличился почти в 20 раз – до 18,7 тысячи тонн в год, что составляет около 120 граммов на человека. Пик пришёлся на 2021 год - 27,3 тысячи тонн. По его словам, несмотря на кризисы и рост цен, с 2022 года рынок восстанавливается: среднегодовой прирост составляет около 14%. Сейчас импорт из Италии Греции формирует около 90% поставок.

По словам эксперта, в 1990-е годы оливковое масло воспринималось как экзотический импортный продукт. В супермаркетах оно появлялось эпизодически, стоило дорого и ассоциировалось с деликатесом, а не с продуктом ежедневного потребления. Водяной отметил, что многие россияне впервые попробовали оливковое масло во время поездок в Европу или по советам врачей и диетологов, которые говорили о пользе "средиземноморского рациона".

Эксперт рассказал, что в начале 2000-х на рынок пришли бренды из Испании, Италии и Греции. Масло стало доступнее и появилось в большинстве сетевых супермаркетов. "Тогда же появились первые российские дистрибьюторы, начавшие активно продвигать культуру потребления оливкового масла – через кулинарные шоу, журналы и рецепты в интернете. Именно тогда продукт стал частью обихода городских семей среднего класса", - объяснил он.

Водяной связал рост спроса россиян на оливковое масло с популярностью здорового образа жизни. Увеличение доли среднего класса также поддерживает спрос.

Эксперт отметил, что оливковое масло богато олеиновой кислотой (омега-9), полифенолами и витамином Е. Оно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует уровень холестерина и обладает противовоспалительным действием.