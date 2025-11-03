Неизвестная история: чем советские "Жигули" покорили Запад

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Во времена СССР советские автомобили можно было встретить в самых разных уголках земного шара: в странах Варшавского договора, в Западной Европе и даже в Австралии. Особым спросом они пользовались в Канаде. Почему так получилось — в материале РИА Новости.

Ждали по несколько лет

Практически сразу после запуска в серию "копеек" и "двушек" в Москве задумались об экспорте. Хотя за "Жигулями" выстраивались длинные очереди (заветную "открытку" — извещение на право приобретения автомобиля — ждали по несколько лет), нужна была валюта, чтобы Волжский автозавод и лицензия на Fiat-124 окупились.

Все расчеты оправдались. "Жигули", а затем и "Нивы" неплохо продавались как в дружественных социалистических странах, так и в "избалованном" капиталистическом мире.

Русские пришли!

Вазовские автомобили не сильно отставали от западных образцов тех лет, а вот стоили заметно дешевле. Поэтому "Жигули" и "Самары" пользовались неплохим спросом в Западной Европе. Вскоре наладили поставки и за океан.

"Русские приехали!" — писали американские газеты в 1978-м. В канадский штат Онтарио тогда прибыла первая партия Lada 1500S, по заводской индексации — ВАЗ-21061‑37.

Все автомобили быстро раскупили.

Отличия "канадки"

Версия ВАЗ-21061‑037 для Канады отличалась от стандартных "Жигулей". Причем больше, чем другие экспортные варианты.

В соответствии с североамериканскими требованиями на машину поставили оранжевые габаритные огни спереди, а также красные поворотники сзади. Вместо катафотов сбоку на задних крыльях — фонарики, включающиеся одновременно с габаритами.

Добавили систему снижения токсичности с каталитическим нейтрализатором и адсорбером.

Но главное — усилили левый задний лонжерон и обклеили нишу бензобака резиной. Массивные алюминиевые бамперы поставили на японские гидробуферы Tokico. Плюс стальные брусья в дверях и инерционные ремни безопасности Klippan.

Надписи на приборах — естественно, на английском (так делали и на некоторых других экспортных "шестерках").

Вмешалась политика

За год реализовали 3240 автомобилей, спрос рос.

Конечно, успех был в первую очередь обусловлен привлекательной ценой. Но СМИ отмечали, что по характеристикам и отделке "Лада" не особо уступает европейским аналогам.

Собирались наладить продажи даже в США, но на этих планах поставила крест война в Афганистане. Вашингтон прервал торговлю с Москвой.

Возникли проблемы и в Канаде. Тем не менее там успели продать больше 12 тысяч "шестерок".

Постепенно страсти улеглись, а во второй половине 1980-х отношения между СССР и Западом и вовсе потеплели. В Канаду поставляли "Нивы", позднее и "Самары".