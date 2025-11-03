Рейтинг@Mail.ru
В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией
17:53 03.11.2025
В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией
В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 03.11.2025
В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией
Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:53:00+03:00
2025-11-03T17:53:00+03:00
В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией

Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов.
Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
2 ноября, 22:52
"Мы оцениваем, что логистический сектор может потерять около 1 миллиарда евро годового дохода", - приводит слова Тарасова портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, если граница не будет вскоре открыта, литовские перевозчики будут вытеснены с рынка, а соседние страны "перехватят" грузы, так как у них уже имеются более выгодные условия.
В пятницу премьер-министр Белоруссии подписал постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. В правительстве назвали меру вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке госграницы.
Лукашенко рассказал, что он послал американцев, требовавших извиниться перед Литвой - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой
31 октября, 21:40
 
