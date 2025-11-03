В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов.

Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

"Мы оцениваем, что логистический сектор может потерять около 1 миллиарда евро годового дохода", - приводит слова Тарасова портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, если граница не будет вскоре открыта, литовские перевозчики будут вытеснены с рынка, а соседние страны "перехватят" грузы, так как у них уже имеются более выгодные условия.