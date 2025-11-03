https://ria.ru/20251103/lider-2052661178.html
Лидер оппозиционной партии Венгрии заявил о кибератаке на ее сторонников
Лидер оппозиционной партии Венгрии заявил о кибератаке на ее сторонников
венгрия
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кибератака совершена против сторонников оппозиционной партии Венгрии "Тиса", заявил ее лидер Петер Мадьяр, в результате чего из приложения партии украли личные данные ее сторонников, передает агентство Франс Пресс.
Согласно агентству, партия ранее сообщила о крупной краже данных из ее приложения. База данных была доступна онлайн только некоторое время, после чего ее удалили, добавляет агентство.
"По предоставленной информации, это не утечка данных, а злонамеренная атака", - цитирует агентство слова Мадьяра из видео с его страницы в социальной сети Facebook*.
По данным агентства, Мадьяр бездоказательно обвинил венгерское правительство в утечке личной информации о пользователях. Также лидер партии сообщил, что информационно-технологические системы приложения подвергались постоянным кибератакам месяцами, однако, большинство из них удавалось отразить.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан
заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии
при поддержке Брюсселя
, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто
заявил, что из США
предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что тогдашних глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
звонил в украинское посольство в Будапеште
, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская