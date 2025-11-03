МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей, пишет издание . Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей, пишет издание Mysl Polska

"Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии ? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей", — отметила газета.

Автор статьи подчеркнул, что действующая государственная политика в Латвии делает людей слепыми даже к очевидным вещам. В это время официальные лица называют распространение русского языка в стране следствием "советской оккупации", игнорируя русскоязычное население, которое, по статистике, составляет около 40 процентов от всех жителей Латвии.

Особенно больно такая политика бьет по старшему поколению населения, отмечается в материале.

Ранее издание Politico сообщало о том, что из Латвии планируют депортировать около 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства, в частности из-за того, что они не сдали тест на знание латышского языка.

В Латвии прожива6т около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.

Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский можно будет изучать только как "язык меньшинства".