Рейтинг@Mail.ru
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 03.11.2025 (обновлено: 22:07 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/latviya-2052662138.html
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян - РИА Новости, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:56:00+03:00
2025-11-03T22:07:00+03:00
в мире
латвия
польша
россия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg
https://ria.ru/20251010/latviya-2047613897.html
https://ria.ru/20251029/latviya-2051547185.html
латвия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_52a50da1ccbbfafc8b386169ee3966e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, польша, россия, politico
В мире, Латвия, Польша, Россия, Politico
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян

Mysl Polska: депортация россиян отметила укрепление курса против России в Латвии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг возле здания посольства Латвии в Москве
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей, пишет издание Mysl Polska.
"Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей", — отметила газета.
Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Латвия собирается депортировать более 800 россиян
10 октября, 19:47
Автор статьи подчеркнул, что действующая государственная политика в Латвии делает людей слепыми даже к очевидным вещам. В это время официальные лица называют распространение русского языка в стране следствием "советской оккупации", игнорируя русскоязычное население, которое, по статистике, составляет около 40 процентов от всех жителей Латвии.
Особенно больно такая политика бьет по старшему поколению населения, отмечается в материале.
Ранее издание Politico сообщало о том, что из Латвии планируют депортировать около 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства, в частности из-за того, что они не сдали тест на знание латышского языка.
В Латвии прожива6т около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.
Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский можно будет изучать только как "язык меньшинства".
Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Соцфонд рассказал, как выдворенным из Латвии пенсионерам вернуть пенсии
29 октября, 16:16
 
В миреЛатвияПольшаРоссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала