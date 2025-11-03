https://ria.ru/20251103/latviya-2052662138.html
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян - РИА Новости, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 03.11.2025
https://ria.ru/20251010/latviya-2047613897.html
https://ria.ru/20251029/latviya-2051547185.html
латвия
польша
россия
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
Mysl Polska: депортация россиян отметила укрепление курса против России в Латвии
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости
. Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей, пишет издание Mysl Polska
.
"Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии
? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей", — отметила газета.
Автор статьи подчеркнул, что действующая государственная политика в Латвии делает людей слепыми даже к очевидным вещам. В это время официальные лица называют распространение русского языка в стране следствием "советской оккупации", игнорируя русскоязычное население, которое, по статистике, составляет около 40 процентов от всех жителей Латвии.
Особенно больно такая политика бьет по старшему поколению населения, отмечается в материале.
Ранее издание Politico
сообщало о том, что из Латвии планируют депортировать около 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства, в частности из-за того, что они не сдали тест на знание латышского языка.
В Латвии прожива6т около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.
Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский можно будет изучать только как "язык меньшинства".
Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России
лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.