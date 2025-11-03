Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 03.11.2025
ВС России продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ
ВС России продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Купянске, противник выбит с четырех укрепленных позиций, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол", - говорится в сводке российского ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
