Минобороны рассказало о заблокированных в Купянске боевиках ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские военные, окруженные в Купянске, сдаются в плен из-за тяжелого положения ВСУ, сообщило Минобороны

"Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", — говорится в публикации.

Один из пленных, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько, признался, что он вместе с сослуживцами решил сдаться в плен, так как это был единственный шанс на жизнь в той безвыходной ситуации, в которой они оказались.

По словам Крутько, его задачей в Купянске было удержание одного из домов, но обороняли эту точку всего несколько дней.

"Но как удерживать, если я даже стрелять не умею. <…> Я не военный же, и навыка у меня нет", — сказал он.

Пленный рассказал, что украинские солдаты находятся тяжелом состоянии, а нормального обеспечения у них нет.

« "Подвоза никакого уже не было. <…> Все переправы через речку уже под вашими были. Мы не ели толком несколько дней и не спали, так как ваши солдаты были по всему городу. <…> Рации сели, БК и провизия закончилась. И тогда мы решили сдаваться", — объяснил Крутько.

Он добавил, что оказался в Купянске через неделю после того, как его схватили ТЦК. По словам пленного, убежать с позиций он не мог: перед отправкой на передовую командование объяснило, что за попытку побега будут расстреливать, как предателей.

В результате Крутько и его сослуживцы воспользовались листовкой, сброшенной российскими военными, взяли простыню в качестве белого флага и без оружия вышли к бойцам группировки "Запад".

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину , что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.