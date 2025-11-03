Рейтинг@Mail.ru
09:42 03.11.2025 (обновлено: 12:16 03.11.2025)
Минобороны рассказало о заблокированных в Купянске боевиках ВСУ
Украинские военные, окруженные в Купянске, сдаются в плен из-за тяжелого положения ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2025
2025
Минобороны рассказало о заблокированных в Купянске боевиках ВСУ

Минобороны: окруженные в Купянске бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские военные, окруженные в Купянске, сдаются в плен из-за тяжелого положения ВСУ, сообщило Минобороны.
"Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", — говорится в публикации.
Видео с военнослужащими ВСУ, сдавшимися в плен в районе Купянска - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
2 ноября, 09:43
Один из пленных, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько, признался, что он вместе с сослуживцами решил сдаться в плен, так как это был единственный шанс на жизнь в той безвыходной ситуации, в которой они оказались.
По словам Крутько, его задачей в Купянске было удержание одного из домов, но обороняли эту точку всего несколько дней.
"Но как удерживать, если я даже стрелять не умею. <…> Я не военный же, и навыка у меня нет", — сказал он.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового
2 ноября, 12:37
Пленный рассказал, что украинские солдаты находятся тяжелом состоянии, а нормального обеспечения у них нет.
«

"Подвоза никакого уже не было. <…> Все переправы через речку уже под вашими были. Мы не ели толком несколько дней и не спали, так как ваши солдаты были по всему городу. <…> Рации сели, БК и провизия закончилась. И тогда мы решили сдаваться", — объяснил Крутько.

Он добавил, что оказался в Купянске через неделю после того, как его схватили ТЦК. По словам пленного, убежать с позиций он не мог: перед отправкой на передовую командование объяснило, что за попытку побега будут расстреливать, как предателей.
В результате Крутько и его сослуживцы воспользовались листовкой, сброшенной российскими военными, взяли простыню в качестве белого флага и без оружия вышли к бойцам группировки "Запад".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Минобороны показало видео с плененными у Купянска боевиками ВСУ
2 ноября, 08:00
 
