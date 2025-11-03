Рейтинг@Mail.ru
Президент ДРК обвинил Руанду в желании аннексировать восточную часть страны - РИА Новости, 03.11.2025
03:42 03.11.2025
Президент ДРК обвинил Руанду в желании аннексировать восточную часть страны
Президент ДРК обвинил Руанду в желании аннексировать восточную часть страны - РИА Новости, 03.11.2025
Президент ДРК обвинил Руанду в желании аннексировать восточную часть страны
Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди обвинил президента Руанды Поля Кагаме в желании аннексировать восточную часть ДРК, его слова... РИА Новости, 03.11.2025
Президент ДРК обвинил Руанду в желании аннексировать восточную часть страны

Глава ДР Конго Чисекеди обвинил Руанду в желании аннексировать часть страны

Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева)
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева). Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди обвинил президента Руанды Поля Кагаме в желании аннексировать восточную часть ДРК, его слова приводит канцелярия президента ДРК на своей странице в соцсети Х.
"Его цель состоит в том, чтобы расколоть нашу страну и оккупировать или даже аннексировать восточную часть, очень богатую минеральными и сельскохозяйственными ресурсами", - заявил Чисекеди на встрече с диаспорой конголезцев в Египте.
ДР Конго и Руанда предварительно договорились о мирном соглашении
Чисекеди добавил, что обсуждения в рамках урегулирования конфликта на востоке ДРК должны возобновиться на этой неделе. Он пояснил, что после заключения соглашения в рамках Дохийского процесса в США будут приглашены президенты ДРК и Руанды для ратификации двух соглашений на церемонии с участием президента США Дональда Трампа.
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Президент ДРК призвал признать геноцидом ситуацию на востоке страны
