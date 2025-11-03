https://ria.ru/20251103/komandiry-2052677426.html
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник - РИА Новости, 03.11.2025
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник
Командиры ВСУ не несут никакой ответственности за гибель своих подчиненных, взыскания для них прописаны только за потерю западной техники, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T20:22:00+03:00
2025-11-03T20:22:00+03:00
2025-11-03T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ не несут никакой ответственности за гибель своих подчиненных, взыскания для них прописаны только за потерю западной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский военный блогер, бывший штаб-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус заявил, что в украинской армии командирам прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что есть множество историй, когда украинское командование больше заботится об эвакуации подбитого Leopard или Abrams, нежели погибших подчиненных.