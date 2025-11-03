Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ не несут никакой ответственности за гибель своих подчиненных, взыскания для них прописаны только за потерю западной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинский военный блогер, бывший штаб-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус заявил, что в украинской армии командирам прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей", - сказал собеседник агентства.