Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 03.11.2025 (обновлено: 20:33 03.11.2025)
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ не отвечают за гибель своих солдат, сообщил источник

Командиры ВСУ не несут ответственности за гибель своих подчиненных

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ не несут никакой ответственности за гибель своих подчиненных, взыскания для них прописаны только за потерю западной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский военный блогер, бывший штаб-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус заявил, что в украинской армии командирам прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что есть множество историй, когда украинское командование больше заботится об эвакуации подбитого Leopard или Abrams, нежели погибших подчиненных.
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек
Вчера, 06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
