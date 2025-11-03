Рейтинг@Mail.ru
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы отношений с Россией
13:18 03.11.2025
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы отношений с Россией
в мире, китай, россия, ли цян, михаил мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Китайская сторона не сомневается, что перспективы у российско-китайских отношений широкие, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять. Мы полны уверенности в перспективах отношений между Китаем и Россией", - сказал он.
Ли Цян отметил, что в течение года двусторонняя межправительственная комиссия и профильные ведомства на основе договоренностей лидеров РФ и КНР в соответствии с согласованными задачами и поручениями, данными по итогам 29-й встречи премьеров двух стран планомерно продвигали сотрудничество по всем направлениям и достигли важных результатов. Ли Цян отметил, что провел глубокий обмен мнениями по ключевым вопросам сотрудничества во время встречи с Мишустиным. Премьер Госсовета КНР добавил, что удалось выйти на немало договоренностей.
"Надеюсь, что в рамках сегодняшней встречи наши команды смогут обобщить проделанную работу и сверить часы по вопросам, представляющим взаимный интерес, объединят понимание и усилия для разработки планов по приоритетам сотрудничества на следующем этапе, чтобы всеобъемлющее практическое сотрудничество продвигалось по пути, указанном нашими лидерами, и принесло больше плодов на благо наших народов", - подытожил Ли Цян.
Церемония подписания российско-китайских документов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу
В миреКитайРоссияЛи ЦянМихаил Мишустин
 
 
