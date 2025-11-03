Премьер Госсовета КНР оценил перспективы отношений с Россией

«

"Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять. Мы полны уверенности в перспективах отношений между Китаем и Россией", - сказал он.