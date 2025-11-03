Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, в присутствии глав правительств были подписаны и другие документы:

вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн — протокол 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств;

вице-премьер Татьяна Голикова и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь — протокол 26-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству;

глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь — Российско-Китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы;

ФТС и Главное таможенное управление КНР — поправки к соглашению о сотрудничестве в области управления рисками и к протоколу о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую государственную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главное таможенное управление КНР — протоколы о фитосанитарных требованиях при экспорте из России в Китай маша и пшеничных отрубей.

Еще некоторые документы касались сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.

Юбилейная встреча

Михаил Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. Тридцатая регулярная встреча глав правительств двух стран состоялась в городе Ханчжоу

На переговорах с Ли Цяном российский премьер отметил высочайший уровень российско-китайских отношений. По его словам, формат встреч глав правительств обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Правительства обеих стран выполняют все утвержденные их лидерами задачи по развитию многопланового сотрудничества и взаимной торговли, а также созданию комфортных условий для работы предпринимателей, подчеркнул Мишустин.

Он перечислил основные области сотрудничества:

инвестиционное взаимодействие — 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов;

— 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов; энергетика — сотрудничество в этой сфере приобрело стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие;

— сотрудничество в этой сфере приобрело стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие; транспорт — растет объем грузоперевозок, развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для авиасообщения;

— растет объем грузоперевозок, развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для авиасообщения; промышленность — создаются новые совместные производства и технологические альянсы;

— создаются новые совместные производства и технологические альянсы; сельское хозяйство — кооперация в этой области усиливает продовольственную безопасность обеих стран;

— кооперация в этой области усиливает продовольственную безопасность обеих стран; гуманитарные связи — укрепляются прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство;

— укрепляются прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство; туризм — Мишустин выразил надежду, что туристический поток вырастет на фоне отмены китайских виз для россиян, и подчеркнул, что российское правительство работает ответным решением.

