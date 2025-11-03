Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 03.11.2025 (обновлено: 17:33 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/kitay-2052622224.html
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу - РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T13:15:00+03:00
2025-11-03T17:33:00+03:00
в мире
китай
россия
ханчжоу
дмитрий чернышенко
татьяна голикова
владимир ивин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052643853_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_837ee2de7896db2e16be7d1aae8faa8f.jpg
https://ria.ru/20251103/mishustin-2052609673.html
https://ria.ru/20251103/kitay-2052622769.html
китай
россия
ханчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Церемония подписания российско-китайских документов
Церемония подписания российско-китайских документов.
2025-11-03T13:15
true
PT0M32S
Мишустин на встрече с премьером КНР Ли Цяном
Мишустин на встрече с премьером КНР Ли Цяном.
2025-11-03T13:15
true
PT4M17S
Мишустин о надежности и стабильности российско-китайских отношений
Мишустин о надежности и стабильности российско-китайских отношений.
2025-11-03T13:15
true
PT3M25S
Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией
Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией
2025-11-03T13:15
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052643853_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c01405fce5d1a051e84adc787640e6d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, ханчжоу, дмитрий чернышенко, татьяна голикова, владимир ивин, федеральная таможенная служба (фтс россии)
В мире, Китай, Россия, Ханчжоу, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Владимир Ивин, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу

Подписано коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, в присутствии глав правительств были подписаны и другие документы:
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву
Вчера, 11:51
  • вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн — протокол 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств;
  • вице-премьер Татьяна Голикова и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь — протокол 26-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству;
  • глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь — Российско-Китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы;
  • ФТС и Главное таможенное управление КНР — поправки к соглашению о сотрудничестве в области управления рисками и к протоколу о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую государственную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ;
  • Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главное таможенное управление КНР — протоколы о фитосанитарных требованиях при экспорте из России в Китай маша и пшеничных отрубей.
Еще некоторые документы касались сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.

Юбилейная встреча

Михаил Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. Тридцатая регулярная встреча глав правительств двух стран состоялась в городе Ханчжоу.
На переговорах с Ли Цяном российский премьер отметил высочайший уровень российско-китайских отношений. По его словам, формат встреч глав правительств обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Правительства обеих стран выполняют все утвержденные их лидерами задачи по развитию многопланового сотрудничества и взаимной торговли, а также созданию комфортных условий для работы предпринимателей, подчеркнул Мишустин.
Он перечислил основные области сотрудничества:
  • инвестиционное взаимодействие — 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов;
  • энергетика — сотрудничество в этой сфере приобрело стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие;
  • транспорт — растет объем грузоперевозок, развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для авиасообщения;
  • промышленность — создаются новые совместные производства и технологические альянсы;
  • сельское хозяйство — кооперация в этой области усиливает продовольственную безопасность обеих стран;
  • гуманитарные связи — укрепляются прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство;
  • туризм — Мишустин выразил надежду, что туристический поток вырастет на фоне отмены китайских виз для россиян, и подчеркнул, что российское правительство работает ответным решением.
Ли Цян отметил, что Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в то время, когда в международной обстановке происходят кардинальные перемены. По его словам, обе стороны всегда поддерживают друг друга, наращивают стратегические контакты, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, заключил Ли Цян.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы отношений с Россией
Вчера, 13:18
 
В миреКитайРоссияХанчжоуДмитрий ЧернышенкоТатьяна ГоликоваВладимир ИвинФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала