Мишустин рассказал о снижении доли доллара и евро в расчетах с Китаем

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.