Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о снижении доли доллара и евро в расчетах с Китаем - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 03.11.2025 (обновлено: 22:50 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/kitay-2052621872.html
Мишустин рассказал о снижении доли доллара и евро в расчетах с Китаем
Мишустин рассказал о снижении доли доллара и евро в расчетах с Китаем - РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин рассказал о снижении доли доллара и евро в расчетах с Китаем
Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T13:12:00+03:00
2025-11-03T22:50:00+03:00
экономика
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052616142_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_05787d6b5def9c1d402eecac428ca004.jpg
https://ria.ru/20250831/kitay-2024058810.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052616142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07f84cea86bcf384f3f216395c24364e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о снижении доли доллара и евро в расчетах с Китаем

Мишустин: доля доллара и евро в торговых расчетах РФ и Китая упала до минимума

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала