Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
11:37 03.11.2025
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.11.2025
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на РИА Новости, 03.11.2025
экономика
китай
россия
михаил мишустин
китай
россия
экономика, китай, россия, михаил мишустин
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин

Мишустин: Россия готова увеличить поставки продуктов питания в Китай

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", - анонсировал Мишустин.
Экономика Китай Россия Михаил Мишустин
 
 
