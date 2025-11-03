https://ria.ru/20251103/kitay-2052608137.html
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.11.2025
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:37:00+03:00
2025-11-03T11:37:00+03:00
2025-11-03T11:37:00+03:00
экономика
китай
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052604036_0:182:2937:1834_1920x0_80_0_0_128df93d621ffe3424ca9df183f68539.jpg
https://ria.ru/20250831/kitay-2024058810.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052604036_449:0:2895:1834_1920x0_80_0_0_12471620ad98bdfb4c3f3bf50b77def7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, михаил мишустин
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Россия готова увеличить поставки продуктов в Китай, заявил Мишустин
Мишустин: Россия готова увеличить поставки продуктов питания в Китай
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", - анонсировал Мишустин.