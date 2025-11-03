https://ria.ru/20251103/kitay-2052606466.html
Ли Цян рассказал Мишустину о своем родном крае
Ли Цян рассказал Мишустину о своем родном крае
Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и российскую делегацию в Ханчжоу и рассказал им о своем родном крае. РИА Новости, 03.11.2025
Ли Цян рассказал Мишустину о своем родном крае
Ли Цян на встрече с Мишустиным и делегацией РФ рассказал им о своем родном крае
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и российскую делегацию в Ханчжоу и рассказал им о своем родном крае.
"Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь - земной рай", - сказал Ли Цян в ходе встречи с Мишустиным в узком составе.
Ли Цян
рассказал, что в последние годы Ханчжоу
добился значительных успехов в научно-технических инновациях и культивировании новых драйверов, стал новой платформой Китая
в открытости внешнему миру на высоком уровне.
"Проведение нашей регулярной встречи здесь не только позволяет вам, мой давний друг, господин премьер-министр, больше увидеть Китай, но и помогает нам вместе раскрыть больше возможностей для нашего сотрудничества", - отметил Ли Цян.
Провинция Чжэцзян
, административным центром которой является Ханчжоу, - это родной край для премьера Госсовета Китая.