Ли Цян рассказал Мишустину о своем родном крае

"Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь - земной рай", - сказал Ли Цян в ходе встречи с Мишустиным в узком составе.