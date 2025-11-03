Чернышенко назвал число число китайских студентов, обучающихся в России

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Свыше 56 тысяч китайских студентов обучаются в российских вузах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.

"Сегодня в российских вузах обучается свыше 56 тысяч китайских студентов", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.