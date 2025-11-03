Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал число число китайских студентов, обучающихся в России
07:14 03.11.2025 (обновлено: 14:27 03.11.2025)
Чернышенко назвал число число китайских студентов, обучающихся в России
Свыше 56 тысяч китайских студентов обучаются в российских вузах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 03.11.2025
россия, китай, дмитрий чернышенко
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Свыше 56 тысяч китайских студентов обучаются в российских вузах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко
 
 
