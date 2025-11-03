https://ria.ru/20251103/kitay-2052583437.html
Чернышенко назвал число российских студентов, обучающихся в Китае
Более 20 тысяч российских студентов получают высшее образование в Китае, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 03.11.2025
