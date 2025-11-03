Чернышенко назвал число российских студентов, обучающихся в Китае

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч российских студентов получают высшее образование в Китае, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР

"В свою очередь в Китае обучается более 20 тысяч наших студентов", - сказал вице-премьер в ходе посещения Чжэнцзянского университета.

Он добавил, что за долгое время продуктивного сотрудничества есть уже немало успешных совместных проектов.