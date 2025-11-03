Рейтинг@Mail.ru
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 03.11.2025 (обновлено: 13:56 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/kitaj-2052604389.html
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян - РИА Новости, 03.11.2025
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:05:00+03:00
2025-11-03T13:56:00+03:00
в мире
китай
россия
япония
ли цян
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052627205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9827165e1fb99631cb4768766f5e2ccf.jpg
https://ria.ru/20250831/kitay-2024058810.html
китай
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией
Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией
2025-11-03T11:05
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052627205_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9aebad6d2ed84b4cdcba97047bde414d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, япония, ли цян, михаил мишустин
В мире, Китай, Россия, Япония, Ли Цян, Михаил Мишустин
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян

Ли Цян: КНР готова укреплять взаимодействие с РФ и защищать интересы обеих стран

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы", - сказал Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в узком составе.
Он отметил, что в этом году в России и Китае прошли мероприятия, посвященные 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы над милитаристской Японией.
"Наши страны провели торжественные мероприятия, в рамках которых наша дружба дальше углубилась. В рамках этих мероприятий наши лидеры в этом году уже дважды встречались, направляя развитие российско-китайских отношений на высоком уровне", - рассказал Ли Цян.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
В миреКитайРоссияЯпонияЛи ЦянМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала