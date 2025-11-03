Китай готов поддерживать авторитет Договора о запрещении ядерных испытаний

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай готов работать с другими странами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы готовы работать со всеми сторонами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обеспечения международного ядерного разоружения", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать заявления Трампа.