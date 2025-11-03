Китай готов поддерживать авторитет Договора о запрещении ядерных испытаний

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай готов работать с другими странами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые якобы ведут Россия и Китай. По его словам, Россия и Китай якобы проводят тесты, но не говорят об этом. Так он ответил на замечание телеведущей о том, что РФ испытывает системы доставки, но не ядерное оружие.
"Мы готовы работать со всеми сторонами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обеспечения международного ядерного разоружения", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать заявления Трампа.
Она добавила, что Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственным государством, обладающим ядерным оружием, придерживается пути мирного развития, проводит политику неприменения ядерного оружия первым, придерживается ядерной стратегии оборонительного характера и строго соблюдает свои обязательства по приостановке ядерных испытаний.
"Надеемся, что США также будут добросовестно соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и по приостановке ядерных испытаний, предпримут конкретные действия по поддержанию международного режима ядерного разоружения и нераспространения, а также по сохранению глобального стратегического баланса и стабильности", - подчеркнула Мао Нин.