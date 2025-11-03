Хинштейн осудил Апачева за использование темы СВО для обеления имиджа

КУРСК, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже блоггер Аким Апачев (Аким Гасанов) провел концерт для бригады "БАРС-Курск" без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс не "прачечная" чтобы отмывать "черные пятна биографии".