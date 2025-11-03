Хинштейн осудил Апачева за использование темы СВО для обеления имиджа

Рейтинг@Mail.ru
17:42 03.11.2025
александр хинштейн
Хинштейн: Курск и Донбасс не прачечная для отмывания черных пятен биографии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже блоггер Аким Апачев (Аким Гасанов) провел концерт для бригады "БАРС-Курск" без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс не "прачечная" чтобы отмывать "черные пятна биографии".
"Увидел в соцсетях новость о том, что в Курск, назвав его своей "второй родиной", приехал хорошо известный курянам (с плохой стороны) блогер Аким Апачев. Концерт, проведённый в бригаде "БАРС-Курск", прошёл без согласования с командованием", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что виновные в проведенном концерте будут наказаны.
"Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть чёрные пятна на своей биографии. Как уже сообщили в бригаде "БАРС-Курск", виновные, который позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны", - добавил глава региона.
Ранее Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области блогер Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества".
Согласно материалам дела, 22 марта блогер, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.
Десятого апреля постановлением Промышленного суда Курска Апачев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Его адвокат заявил, что штраф оспариваться не будет.
Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.
