МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, США согласны принять подобный формат разоружения, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха.
Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года. По данным источников телеканала CNN, Бахбах ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа. Позднее переговоры американской стороны с ХАМАС продолжились в столице Катара Дохе.
У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган
30 октября, 20:09
“Ключевой посредник на переговорах по Газе Бишара Бахбах сообщил, что движение ХАМАС, с которым тот провел ряд переговоров, заявило ему, что открыто к возможности сложить тяжелое оружие и готово к этому”, - говорится в сообщении.
Бахбах также заявил изданию, что американская администрация выразила ему “готовность Вашингтона принять такой формат”.
Помимо этого, ХАМАС обязался “не разрабатывать какое-либо оружие на территории сектора Газа и не заниматься контрабандой оружия в сектор”. Бахбах подчеркнул, что это “важные пункты”, однако Израиль настаивает на ликвидации всех туннелей ХАМАС в рамках процесса разоружения. Посредник выразил опасения, что такой формат разоружения, который предусматривал бы полную ликвидацию туннелей, может занять годы, что, в свою очередь, сильно замедлит процесс восстановления Газы.
По оценкам Бахбаха, Израиль “в значительной степени намеренно оттягивает реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня” в рамках плана урегулирования президента США Дональда Трампа, однако США “не позволят сорвать соглашение, как бы Израиль ни пытался их переубедить”.
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
29 октября, 05:02
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.