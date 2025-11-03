Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие - РИА Новости, 03.11.2025
11:20 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/khamas-2052606261.html
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие - РИА Новости, 03.11.2025
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, США согласны принять подобный формат... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
израиль
сша
катар
дональд трамп
хамас
в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, хамас
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие

ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие в рамках прекращения огня

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, США согласны принять подобный формат разоружения, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха.
Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года. По данным источников телеканала CNN, Бахбах ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа. Позднее переговоры американской стороны с ХАМАС продолжились в столице Катара Дохе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган
30 октября, 20:09
“Ключевой посредник на переговорах по Газе Бишара Бахбах сообщил, что движение ХАМАС, с которым тот провел ряд переговоров, заявило ему, что открыто к возможности сложить тяжелое оружие и готово к этому”, - говорится в сообщении.
Бахбах также заявил изданию, что американская администрация выразила ему “готовность Вашингтона принять такой формат”.
Помимо этого, ХАМАС обязался “не разрабатывать какое-либо оружие на территории сектора Газа и не заниматься контрабандой оружия в сектор”. Бахбах подчеркнул, что это “важные пункты”, однако Израиль настаивает на ликвидации всех туннелей ХАМАС в рамках процесса разоружения. Посредник выразил опасения, что такой формат разоружения, который предусматривал бы полную ликвидацию туннелей, может занять годы, что, в свою очередь, сильно замедлит процесс восстановления Газы.
По оценкам Бахбаха, Израиль “в значительной степени намеренно оттягивает реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня” в рамках плана урегулирования президента США Дональда Трампа, однако США “не позволят сорвать соглашение, как бы Израиль ни пытался их переубедить”.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
29 октября, 05:02
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.
Флаг Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Израиле опознали тела еще трех заложников, возвращенных ХАМАС
Вчера, 10:30
 
В миреИзраильСШАКатарДональд ТрампХАМАС
 
 
