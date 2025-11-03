Рейтинг@Mail.ru
В США направили предупреждение Западу после заявлений о российском оружии
17:26 03.11.2025 (обновлено: 19:33 03.11.2025)
В США направили предупреждение Западу после заявлений о российском оружии
Россия первой в мире получит возможность наносить ядерные удары с моря благодаря сочетанию подлодки класса "Хабаровск" и подводных аппаратов "Посейдон", пишет... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
северодвинск
андрей белоусов
владимир путин
севмаш
виктор кравченко
россия
северодвинск
в мире, россия, северодвинск, андрей белоусов, владимир путин, севмаш, виктор кравченко
В мире, Россия, Северодвинск, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Севмаш, Виктор Кравченко
MWM: "Хабаровск" позволит России первой в мире наносить ядерные удары с моря

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЦеремония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия первой в мире получит возможность наносить ядерные удары с моря благодаря сочетанию подлодки класса "Хабаровск" и подводных аппаратов "Посейдон", пишет журнал Military Watch Magazine.
"Считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить, в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух", — отметило издание.
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Оружие судного дня". В Британии забили тревогу после заявления Путина
Вчера, 15:50
Журнал подчеркнул, что комплексы "Посейдон" предназначены для подрыва боеголовок на глубине и могут создавать радиоактивное цунами, нанося массированный ущерб побережным территориям противника.
В статье также упоминается, что стратегические ядерные силы России лидируют в мире по ряду показателей, а подводный комплекс "Посейдон" в сочетании с подлодкой "Хабаровск" — лишь один из примеров этого превосходства.
В субботу в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск".
Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как отметил в беседе с РИА Новости экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон".
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Хабаровск"
1 ноября, 20:33
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияСеверодвинскАндрей БелоусовВладимир ПутинСевмашВиктор Кравченко
 
 
