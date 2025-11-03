У берегов Камчатки зафиксировали четыре афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано также четыре афтершока — магнитудой от 3,9 до 4,5, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,3 до 4,5. В населённых пунктах они не ощущались", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.