МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня

СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Израиль систематически нарушает прекращение огня в секторе Газа и препятствует поставкам гуманитарной помощи, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.

Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа состоялась в понедельник в Стамбуле

"Израиль регулярно нарушает прекращение огня в секторе Газа и препятствует поставкам гумпомощи. Необходимо усилить давление международного сообщества на Тель-Авив . Необходимо гарантировать въезд порядка 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом, однако мы этого не увидели", - заявил Фидан на пресс-конференции по итогам встречи министров.

Он отметил, что планировалось присутствие и египетского чиновника, но тому помешало крупное международное событие.

По словам Фидана, необходимо препятствовать попыткам сорвать прекращение огня.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.

Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.