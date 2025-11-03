https://ria.ru/20251103/izrail-2052660563.html
МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня
Израиль систематически нарушает прекращение огня в секторе Газа и препятствует поставкам гуманитарной помощи, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 03.11.2025
СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Израиль систематически нарушает прекращение огня в секторе Газа и препятствует поставкам гуманитарной помощи, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.
Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа состоялась в понедельник в Стамбуле
.
"Израиль регулярно нарушает прекращение огня в секторе Газа и препятствует поставкам гумпомощи. Необходимо усилить давление международного сообщества на Тель-Авив
. Необходимо гарантировать въезд порядка 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом, однако мы этого не увидели", - заявил Фидан
на пресс-конференции по итогам встречи министров.
Он отметил, что планировалось присутствие и египетского чиновника, но тому помешало крупное международное событие.
По словам Фидана, необходимо препятствовать попыткам сорвать прекращение огня.
С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.
Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и ХАМАС
вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль тел заложников, погибших в плену.