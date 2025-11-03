В Израиле арестовали экс-главного военного прокурора

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Уходящая с должности главного военного прокурора Израиля генерал-майор запаса Ифат Томер-Йерушальми была арестована и будет допрошена по подозрению в воспрепятствовании расследованию и злоупотреблении доверием, сообщила в понедельник израильская гостелерадиокомпания Уходящая с должности главного военного прокурора Израиля генерал-майор запаса Ифат Томер-Йерушальми была арестована и будет допрошена по подозрению в воспрепятствовании расследованию и злоупотреблении доверием, сообщила в понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan

Высокопоставленная чиновница была арестована на фоне скандала с ее причастностью к утечке в СМИ видеоролика летом прошлого года, где зафиксированы издевательства над палестинским заключенным из Газы в израильской тюрьме Сде-Тейман. Подлинность видеоролика не была подтверждена, однако этот “слив” широко обсуждался в прессе и нанес репутационный ущерб Израилю в разгар войны в секторе Газа.

“В ночь на понедельник полиция арестовала бывшего главного военного прокурора, генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми… Томер-Йерушалми подозревается в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении доверием. По итогам ее допроса сегодня вечером будет принято решение о продлении срока ее содержания под стражей”, - говорится в сообщении на сайте Kan.

По данным гостелерадиокомпании, в воскресенье вечером крупные силы полиции несколько часов разыскивали бывшего главного военного прокурора, после того как стало известно, что связь с ней потеряна уже несколько часов. Известно, что ее машину обнаружили брошенной на одном из пляжей к северу от Тель-Авива с включенным двигателем. Правоохранители также обнаружили предсмертную записку. В настоящее время ведутся поиски ее мобильного телефона.

Томер-Йерушальми подала в отставку 31 октября после признания своей причастности к утечке видеоролика об издевательствах в Сде-Тейман.

“Это, возможно, самый тяжелый пропагандистский теракт, который Государство Израиль переживало с момента своего создания”, - заявил премьер перед членами кабинета министров.

Военная база "Сде Тейман" находится на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. На базе содержатся палестинцы, которые подозреваются в террористической деятельности и работе на ХАМАС