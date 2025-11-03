https://ria.ru/20251103/irlandija-2052688892.html
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ
в мире
ирландия
евросоюз
ирландия
Новости
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Ирландии рассматривает возможность сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней, сообщает телерадиокомпания RTE.
"Министр юстиции заявил, что срок размещения украинских беженцев в государственных учреждениях будет пересмотрен и потенциально может быть сокращен с 90 до 30 дней", - говорится в сообщении RTE.
Отмечается, что сейчас в стране находятся около 80 тысяч украинцев, приехавших с 2022 года. При этом во внутренней записке министерства, просочившейся в прессу, сообщается, что возможности Ирландии
по размещению украинцев могут быть исчерпаны к ноябрю.
Телерадиокомпания уточняет, что среди других рассматриваемых изменений - отказ в размещении тех, кто прибыл в Ирландию через вторую страну, или кому ранее была предоставлена временная защита в другой стране ЕС
.
В марте издание Irish Times со ссылкой на служебную записку министра по делам детей, инвалидов и по вопросам равенства Нормы Фоли сообщало, что ирландские власти планируют сократить с 800 до 600 евро ежемесячные выплаты семьям, которые согласились принять у себя украинских беженцев.