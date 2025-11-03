Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/irlandija-2052688892.html
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ
Министерство юстиции Ирландии рассматривает возможность сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней, сообщает... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:33:00+03:00
2025-11-03T23:33:00+03:00
в мире
ирландия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28086/86/280868669_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4c7c15b8de866dae2f350d081ae6be98.jpg
https://ria.ru/20251101/shvejtsarija-2052225144.html
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051373300.html
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28086/86/280868669_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_671226ebec1e0eb902cc76c70ac10a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, евросоюз
В мире, Ирландия, Евросоюз
В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ

RTE: в Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев

© Flickr / Iker MerodioФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Flickr / Iker Merodio
Флаг Ирландии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Ирландии рассматривает возможность сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней, сообщает телерадиокомпания RTE.
"Министр юстиции заявил, что срок размещения украинских беженцев в государственных учреждениях будет пересмотрен и потенциально может быть сокращен с 90 до 30 дней", - говорится в сообщении RTE.
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины
1 ноября, 00:57
Отмечается, что сейчас в стране находятся около 80 тысяч украинцев, приехавших с 2022 года. При этом во внутренней записке министерства, просочившейся в прессу, сообщается, что возможности Ирландии по размещению украинцев могут быть исчерпаны к ноябрю.
Телерадиокомпания уточняет, что среди других рассматриваемых изменений - отказ в размещении тех, кто прибыл в Ирландию через вторую страну, или кому ранее была предоставлена ​​временная защита в другой стране ЕС.
В марте издание Irish Times со ссылкой на служебную записку министра по делам детей, инвалидов и по вопросам равенства Нормы Фоли сообщало, что ирландские власти планируют сократить с 800 до 600 евро ежемесячные выплаты семьям, которые согласились принять у себя украинских беженцев.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
29 октября, 07:25
 
В миреИрландияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала