В Ирландии могут сократить срок бесплатного размещения украинцев, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Ирландии рассматривает возможность сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней, сообщает телерадиокомпания RTE.

"Министр юстиции заявил, что срок размещения украинских беженцев в государственных учреждениях будет пересмотрен и потенциально может быть сокращен с 90 до 30 дней", - говорится в сообщении RTE.

Отмечается, что сейчас в стране находятся около 80 тысяч украинцев, приехавших с 2022 года. При этом во внутренней записке министерства, просочившейся в прессу, сообщается, что возможности Ирландии по размещению украинцев могут быть исчерпаны к ноябрю.

Телерадиокомпания уточняет, что среди других рассматриваемых изменений - отказ в размещении тех, кто прибыл в Ирландию через вторую страну, или кому ранее была предоставлена ​​временная защита в другой стране ЕС