Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне - РИА Новости, 03.11.2025
01:22 03.11.2025 (обновлено: 01:39 03.11.2025)
Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне
Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне - РИА Новости, 03.11.2025
Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне
Власти Ирана не знают, сколько обогащенного до 60% урана уцелело в июне при ударах Израиля и США по ядерным объектам страны, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.11.2025
Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне

Аракчи: Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов Израиля и США

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Ирана не знают, сколько обогащенного до 60% урана уцелело в июне при ударах Израиля и США по ядерным объектам страны, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera, слова министра были опубликованы в его Telegram-канале.
"Он (уран - ред.) там же, где и был до нападения. Большая часть, а лучше сказать, что почти весь он лежит под завалами, мы не намерены его извлекать, пока не будут созданы для этого условия. У нас также нет информации, сколько из 400 килограммов осталось целым, а сколько было уничтожено", - сказал Аракчи.
Иран оценит возможность возобновления переговоров по атому
00:50
Иран оценит возможность возобновления переговоров по атому
00:50
Таким образом глава МИД Ирана ответил на вопрос о том, где в настоящий момент находятся 400 килограммов урана, обогащенного до 60%. При этом ранее появлялись сообщения, что Иран мог вывезти уран в безопасное место с объекта в Фордо за несколько дней до удара США.
Аракчи отметил, что степень ущерба при ударах по ядерным объектам была высокой, оборудование уничтожено.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Иран отстроит заново ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам
Вчера, 11:35
Иран отстроит заново ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам
Вчера, 11:35
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиДональд Трамп
 
 
