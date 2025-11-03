Индия направит гуманитарную помощь Афганистану

Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил о произошедшем на севере Афганистана землетрясении магнитудой 6,3, его эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм. Согласно последним данным, в результате землетрясения более 20 человек погибли, пострадали 534 человека.