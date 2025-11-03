Индия направит гуманитарную помощь Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Индия направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар.
"Сегодня днем позвонил министру иностранных дел Афганистана Мавлави Амир Хану Муттаки, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в провинциях Балх, Саманган и Баглан. Сегодня из Индии будет передана гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения общинам. Дальнейшие поставки медикаментов ожидаются в ближайшее время", - написал Джайшанкар в соцсети X.
Он отметил, что в ходе разговора обсудил с афганским коллегой прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый после визита Муттаки в Нью-Дели, главы МИД двух стран приветствовали улучшение контактов между гражданами Индии и Афганистана.
Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил о произошедшем на севере Афганистана землетрясении магнитудой 6,3, его эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм. Согласно последним данным, в результате землетрясения более 20 человек погибли, пострадали 534 человека.