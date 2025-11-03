Рейтинг@Mail.ru
Индия направит гуманитарную помощь Афганистану
15:29 03.11.2025 (обновлено: 19:49 03.11.2025)
Индия направит гуманитарную помощь Афганистану
Индия направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 03.11.2025
в мире
афганистан
индия
балх
субраманиам джайшанкар
афганистан
индия
балх
в мире, афганистан, индия, балх, субраманиам джайшанкар
В мире, Афганистан, Индия, Балх, Субраманиам Джайшанкар
© AP Photo / Sirat NooriПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Sirat Noori
Последствия землетрясения в Афганистане
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Индия направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар.
"Сегодня днем позвонил министру иностранных дел Афганистана Мавлави Амир Хану Муттаки, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в провинциях Балх, Саманган и Баглан. Сегодня из Индии будет передана гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения общинам. Дальнейшие поставки медикаментов ожидаются в ближайшее время", - написал Джайшанкар в соцсети X.
Он отметил, что в ходе разговора обсудил с афганским коллегой прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый после визита Муттаки в Нью-Дели, главы МИД двух стран приветствовали улучшение контактов между гражданами Индии и Афганистана.
Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил о произошедшем на севере Афганистана землетрясении магнитудой 6,3, его эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм. Согласно последним данным, в результате землетрясения более 20 человек погибли, пострадали 534 человека.
Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
В миреАфганистанИндияБалхСубраманиам Джайшанкар
 
 
