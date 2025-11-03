Рейтинг@Mail.ru
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
09:15 03.11.2025 (обновлено: 10:01 03.11.2025)
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 20 ранены в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Телангана,... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, индия
В мире, Индия
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек

В Индии гружённый галькой самосвал врезался в автобус, около 20 человек погибли

© Кадр видео очевидцаДТП в индийском штате Телангана
ДТП в индийском штате Телангана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Кадр видео очевидца
ДТП в индийском штате Телангана
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя - РИА Новости. Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 20 ранены в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Телангана, сообщили власти штата.
«

“Около 20 человек погибли, около 20 находятся на лечении в больнице, трое из них получили тяжелые ранения”, - сказал министр транспорта штата Телангана Поннам Прабхакар телеканалу NDTV.

По словам представителя полиции Махеша Бхагвата, по предварительным данным, водитель груженного галькой самосвала превысил скорость и врезался в автобус. После инцидента камни засыпали автобус, препятствуя попыткам пассажиров выбраться и осложняя оказание помощи.
Главный министр штата Телангана Ревант Редди выразил соболезнования в связи с ДТП и поручил официальным лицам немедленно прибыть на место происшествия и принять необходимые меры по оказанию помощи.
Место происшествия, где автобус упал в пропасть на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
На Шри-Ланке автобус упал в пропасть, есть погибшие и раненые
