https://ria.ru/20251103/indija-2052591237.html
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 03.11.2025
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 20 ранены в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Телангана,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T09:15:00+03:00
2025-11-03T09:15:00+03:00
2025-11-03T10:01:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052596021_1:0:748:420_1920x0_80_0_0_1a8fdfbb57b4e1e9567c2faccad6ca1c.jpg
https://ria.ru/20250511/dtp-2016307830.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052596021_188:0:748:420_1920x0_80_0_0_adff54d5c73954d1ec29c702f08c90e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек
В Индии гружённый галькой самосвал врезался в автобус, около 20 человек погибли
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя - РИА Новости. Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 20 ранены в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Телангана, сообщили власти штата.
«
“Около 20 человек погибли, около 20 находятся на лечении в больнице, трое из них получили тяжелые ранения”, - сказал министр транспорта штата Телангана Поннам Прабхакар телеканалу NDTV.
По словам представителя полиции Махеша Бхагвата, по предварительным данным, водитель груженного галькой самосвала превысил скорость и врезался в автобус. После инцидента камни засыпали автобус, препятствуя попыткам пассажиров выбраться и осложняя оказание помощи.
Главный министр штата Телангана Ревант Редди выразил соболезнования в связи с ДТП и поручил официальным лицам немедленно прибыть на место происшествия и принять необходимые меры по оказанию помощи.