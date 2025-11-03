В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя - РИА Новости. Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 20 ранены в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Телангана, сообщили власти штата.

« “Около 20 человек погибли, около 20 находятся на лечении в больнице, трое из них получили тяжелые ранения”, - сказал министр транспорта штата Телангана Поннам Прабхакар телеканалу NDTV.

По словам представителя полиции Махеша Бхагвата, по предварительным данным, водитель груженного галькой самосвала превысил скорость и врезался в автобус. После инцидента камни засыпали автобус, препятствуя попыткам пассажиров выбраться и осложняя оказание помощи.