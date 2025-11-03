Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*
03.11.2025
В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*
В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*
Суд в Калининградской области приговорил к 4 годам колонии участника чата Telegram-канала Михаила Ходорковского* за призывы к госизмене и мятежу, а также... РИА Новости, 03.11.2025
В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*

Участник чата Ходорковского получил четыре года колонии за призывы к госизмене

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Калининградской области приговорил к 4 годам колонии участника чата Telegram-канала Михаила Ходорковского* за призывы к госизмене и мятежу, а также хранение пистолета, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что работающий водителем Сергей Жуковец состоял в чате верифицированного канала Ходорковского в Telegram. В нем он разместил публикации, в которых "содержится призыв к совершению государственной измены, направленной против безопасности РФ, а именно к оказанию финансовой помощи Украине и её вооруженным силам".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
Также он призывал участников чата к совершению вооруженного мятежа "в целях насильственного свержения конституционного строя Российской Федерации", сообщается в материалах.
В отношении Жуковца возбудили уголовное дело по статье УК "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". В ходе проведения оперативных мероприятий в жилище мужчины обнаружили пригодный для стрельбы огнестрельный пистолет ТТ (Тульский Токарева) 1948 года выпуска и различные боеприпасы, при этом в базе данных учета оружия Росгвардии Жуковец как владелец оружия не состоял, указано в материалах. Тогда на мужчину возбудили ещё одно уголовное дело – о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, следует из материалов.
В них подчеркивается, что в судебном заседании Жуковец полностью признал себя виновным, раскаялся, отдельно пояснил, что перед началом оперативно-розыскного мероприятия добровольно выдал пистолет и боеприпасы, которые хранил у себя с 2012 года. Комментарии, рассказал мужчина, он разместил, не думая о возможных последствиях, говорится в материалах.
Суд в Калининградской области приговорил Жуковца к 4 годам колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда. Решение, судя по материалам, не было обжаловано и вступило в законную силу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября, 08:44
 
ПроисшествияРоссияУкраинаКалининградская областьTelegramФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
