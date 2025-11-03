В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Калининградской области приговорил к 4 годам колонии участника чата Telegram-канала Михаила Ходорковского* за призывы к госизмене и мятежу, а также хранение пистолета, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что работающий водителем Сергей Жуковец состоял в чате верифицированного канала Ходорковского в Telegram. В нем он разместил публикации, в которых "содержится призыв к совершению государственной измены, направленной против безопасности РФ, а именно к оказанию финансовой помощи Украине и её вооруженным силам".
Также он призывал участников чата к совершению вооруженного мятежа "в целях насильственного свержения конституционного строя Российской Федерации", сообщается в материалах.
В отношении Жуковца возбудили уголовное дело по статье УК "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". В ходе проведения оперативных мероприятий в жилище мужчины обнаружили пригодный для стрельбы огнестрельный пистолет ТТ (Тульский Токарева) 1948 года выпуска и различные боеприпасы, при этом в базе данных учета оружия Росгвардии Жуковец как владелец оружия не состоял, указано в материалах. Тогда на мужчину возбудили ещё одно уголовное дело – о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, следует из материалов.
В них подчеркивается, что в судебном заседании Жуковец полностью признал себя виновным, раскаялся, отдельно пояснил, что перед началом оперативно-розыскного мероприятия добровольно выдал пистолет и боеприпасы, которые хранил у себя с 2012 года. Комментарии, рассказал мужчина, он разместил, не думая о возможных последствиях, говорится в материалах.
Суд в Калининградской области приговорил Жуковца к 4 годам колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда. Решение, судя по материалам, не было обжаловано и вступило в законную силу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
