В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Калининградской области приговорил к 4 годам колонии участника чата Telegram-канала Михаила Ходорковского* за призывы к госизмене и мятежу, а также хранение пистолета, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них подчеркивается, что в судебном заседании Жуковец полностью признал себя виновным, раскаялся, отдельно пояснил, что перед началом оперативно-розыскного мероприятия добровольно выдал пистолет и боеприпасы, которые хранил у себя с 2012 года. Комментарии, рассказал мужчина, он разместил, не думая о возможных последствиях, говорится в материалах.