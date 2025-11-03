Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ХАМАС участвует в обсуждении вопроса об управлении Газой, пишут СМИ
02:17 03.11.2025
СМИ: ХАМАС участвует в обсуждении вопроса об управлении Газой, пишут СМИ
СМИ: ХАМАС участвует в обсуждении вопроса об управлении Газой, пишут СМИ
Движение ХАМАС участвует в обсуждении различными палестинскими политическими силами вопроса об управлении сектором Газа после окончания конфликта с Израилем,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:17:00+03:00
2025-11-03T02:17:00+03:00
2025
СМИ: ХАМАС участвует в обсуждении вопроса об управлении Газой, пишут СМИ

WP: ХАМАС обсудит с палестинскими политическими силами управление Газой

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС участвует в обсуждении различными палестинскими политическими силами вопроса об управлении сектором Газа после окончания конфликта с Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
"Палестинские политические группы проводят закрытые обсуждения, в рамках которых ХАМАС может сыграть роль в формировании поствоенной администрации в Газе", - пишет издание.
Газета отмечает, что в рамках этих обсуждений политические силы Палестины хотят достичь консенсуса по ключевым элементами временной администрации уже на этой неделе, перед новой встречей в Каире.
При этом источники заявили газете, что рассматриваемый в рамках этих переговоров орган управления Палестиной может функционировать как наравне с "мирным советом", предусматриваемым планом президента США Дональда Трампа, так и стать полноценной альтернативой ему.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
План президента США, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
