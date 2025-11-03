Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка
02:44 03.11.2025
В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка
В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка - РИА Новости, 03.11.2025
В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка
Семьи, которые ранее получили материнский капитал при рождении первого ребенка, в 2026 году смогут получить 236985 рублей на второго ребенка, рассказала РИА... РИА Новости, 03.11.2025
россия
общество, россия, татьяна буцкая, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Антон Котяков, Госдума РФ
В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка

Депутат Буцкая: семьям выплатят 236985 рублей за второго ребенка

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Младенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Младенцы. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семьи, которые ранее получили материнский капитал при рождении первого ребенка, в 2026 году смогут получить 236985 рублей на второго ребенка, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Если за первого ребенка материнский капитал был получен, то при рождении второго ребенка будет выплачиваться 236 тысяч 985 рублей в 2026 году. Это следует из проекта бюджета Соцфонда РФ", - сказала Буцкая.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала по планам ведомства в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в 2025 году.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Антон Котяков, Госдума РФ
 
 
