В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семьи, которые ранее получили материнский капитал при рождении первого ребенка, в 2026 году смогут получить 236985 рублей на второго ребенка, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Если за первого ребенка материнский капитал был получен, то при рождении второго ребенка будет выплачиваться 236 тысяч 985 рублей в 2026 году. Это следует из проекта бюджета Соцфонда РФ", - сказала Буцкая.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала по планам ведомства в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в 2025 году.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
