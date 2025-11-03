В Госдуме назвали размер выплаты за второго ребенка

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семьи, которые ранее получили материнский капитал при рождении первого ребенка, в 2026 году смогут получить 236985 рублей на второго ребенка, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.