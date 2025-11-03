Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 03.11.2025 (обновлено: 09:51 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/glubina-2052594737.html
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской - РИА Новости, 03.11.2025
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской
Решение по глубине закладки тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует более тщательного исследования грунта, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T09:50:00+03:00
2025-11-03T09:51:00+03:00
аляска
чукотка
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251102/tonnel-2052454427.html
https://ria.ru/20251103/tonnel-2052585118.html
аляска
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, чукотка, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Аляска, Чукотка, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской

В РФПИ рассказали о проекте тоннеля на Чукотке и Аляске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Решение по глубине закладки тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует более тщательного исследования грунта, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"У нас средняя глубина пролива по предполагаемой трассе где-то порядка 40 метров. Насколько он будет заглублен под дно – это вопрос. Предлагались различные варианты, и нужно более тщательное геологическое исследование самих грунтов", - сказал Разбегин.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки
2 ноября, 02:21
Он добавил, что в одном из вариантов проекта основная часть тоннеля пройдет на глубине 100-120 метров.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция тоннеля предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, важная деталь в проектировании связана с наличием в проливе двух островов, поэтому потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Берингов пролив, соединяющий Чукотское и Беринговое море - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Вчера, 07:46
 
АляскаЧукоткаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала