Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской
В РФПИ рассказали о проекте тоннеля на Чукотке и Аляске
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Решение по глубине закладки тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует более тщательного исследования грунта, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"У нас средняя глубина пролива по предполагаемой трассе где-то порядка 40 метров. Насколько он будет заглублен под дно – это вопрос. Предлагались различные варианты, и нужно более тщательное геологическое исследование самих грунтов", - сказал Разбегин.
Он добавил, что в одном из вариантов проекта основная часть тоннеля пройдет на глубине 100-120 метров.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой
и Аляской
ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция тоннеля предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, важная деталь в проектировании связана с наличием в проливе двух островов, поэтому потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию
и Америку
, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.