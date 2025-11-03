Глава МИД Ирана отрицает обмен посланиями относительно переговоров с США

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera отрицает обмен посланиями в Омане относительно переговоров с США по атому, слова министра были опубликованы в его Telegram-канале.
"Эта поездка (замглавы МИД Ирана Маджида Тахт-Раванчи в Оман - ред.) не имеет никакого отношения к США, обмена посланиями на этот счёт не было", - сказал Аракчи.
Глава МИД отметил, что визит дипломата касался двусторонних отношений Ирана и Омана, а также региональных вопросов.
При этом ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе.
Ее слова прозвучали после того, как иракское агентство Багдад аль-Яум передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом. Власти Ирана при этом ранее неоднократно подчеркивали, что обмениваются посланиями с США через посредников.
Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.