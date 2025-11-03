Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана отрицает обмен посланиями относительно переговоров с США - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/glava-2052561231.html
Глава МИД Ирана отрицает обмен посланиями относительно переговоров с США
Глава МИД Ирана отрицает обмен посланиями относительно переговоров с США - РИА Новости, 03.11.2025
Глава МИД Ирана отрицает обмен посланиями относительно переговоров с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera отрицает обмен посланиями в Омане относительно переговоров с США по атому, слова министра были... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:49:00+03:00
2025-11-03T01:49:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
маджид тахт-раванчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001570197_0:281:2949:1940_1920x0_80_0_0_0b59bf2664cfc67dfd5d5dcebb922f8a.jpg
https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049905156.html
https://ria.ru/20251102/mid-2052487313.html
https://ria.ru/20251102/iran-2052487639.html
иран
сша
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001570197_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9e2a725bfdd4924a6aa20ed16dae8044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, маджид тахт-раванчи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Маджид Тахт-Раванчи, Дональд Трамп
Глава МИД Ирана отрицает обмен посланиями относительно переговоров с США

Аракчи отрицает обмен посланиями в Омане относительно переговоров с США по атому

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera отрицает обмен посланиями в Омане относительно переговоров с США по атому, слова министра были опубликованы в его Telegram-канале.
"Эта поездка (замглавы МИД Ирана Маджида Тахт-Раванчи в Оман - ред.) не имеет никакого отношения к США, обмена посланиями на этот счёт не было", - сказал Аракчи.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков призвал Запад искать переговорные решения по ядерной программе Ирана
22 октября, 17:39
Глава МИД отметил, что визит дипломата касался двусторонних отношений Ирана и Омана, а также региональных вопросов.
При этом ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе.
Ее слова прозвучали после того, как иракское агентство Багдад аль-Яум передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом. Власти Ирана при этом ранее неоднократно подчеркивали, что обмениваются посланиями с США через посредников.
Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе
Вчера, 11:27
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Дым после атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Иран отстроит заново ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам
Вчера, 11:35
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиМаджид Тахт-РаванчиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала