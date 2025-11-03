Рейтинг@Mail.ru
Лидеры АдГ прокомментировали поджог автомобиля депутата - РИА Новости, 03.11.2025
21:58 03.11.2025 (обновлено: 22:15 03.11.2025)
Лидеры АдГ прокомментировали поджог автомобиля депутата
Лидеры АдГ прокомментировали поджог автомобиля депутата

Руководство АдГ назвало поджог автомобиля депутата нападением на демократию

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Сопредседатели правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Крупалла назвали поджог автомобиля депутата Бернда Бауманна в Гамбурге нападением на демократию страны.
Как заявила партия, в ночь на понедельник был совершен, предположительно, политически мотивированный поджог автомобиля первого парламентского управляющего фракции партии АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. В результате инцидента огнем были уничтожены и другие автомобили. Ранее о случившемся сообщила немецкая газета Bild. По ее данным, ответственность за поджог взяла на себя группа "Антифа".
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
АдГ продолжает лидировать в Германии, пишут СМИ
25 октября, 15:46
"С большим беспокойством мы восприняли сообщение о предполагаемом поджоге автомобиля первого парламентского управляющего фракции АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. Подобный акт насилия, при котором пострадало имущество совершенно непричастных граждан, не имеет ничего общего с политической дискуссией, даже если она ведется жестко и принципиально", - говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель, распространенном пресс-службой партии.
По их словам, нападение на одного из ведущих представителей крупнейшей оппозиционной фракции - это прямое нападение на демократию в Германии.
"Мы надеемся, что фракция АдГ сможет рассчитывать на солидарность и поддержку других парламентских фракций в борьбе с врагами демократии. Мы доверяем следственным органам и рассчитываем, что преступники будут быстро установлены и привлечены к ответственности", - заключили лидеры АдГ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии
20 октября, 15:29
 
