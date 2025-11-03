Лидеры АдГ прокомментировали поджог автомобиля депутата

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Сопредседатели правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Крупалла назвали поджог автомобиля депутата Бернда Бауманна в Гамбурге нападением на демократию страны.

"Мы надеемся, что фракция АдГ сможет рассчитывать на солидарность и поддержку других парламентских фракций в борьбе с врагами демократии. Мы доверяем следственным органам и рассчитываем, что преступники будут быстро установлены и привлечены к ответственности", - заключили лидеры АдГ.