Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"
18:39 03.11.2025 (обновлено: 18:57 03.11.2025)
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.11.2025
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"
Профессор права Гёттингенского университета, судья Высшего земельного суда в немецком Гёттингене Кай Амбос назвал решение польского суда об отказе в экстрадиции РИА Новости, 03.11.2025
россия, германия, дмитрий песков, сеймур херш, сша, джо байден, генеральная прокуратура рф, евросоюз, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, США, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Евросоюз, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"

Юрист Амбос назвал решение польского суда по "Северному потоку" беспрецедентным

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Профессор права Гёттингенского университета, судья Высшего земельного суда в немецком Гёттингене Кай Амбос назвал решение польского суда об отказе в экстрадиции подозреваемого по делу о теракте на газопроводе "Северный поток" беспрецедентным для стран Евросоюза, сообщает газета Guardian.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
"Отказ на просьбу об экстрадиции среди стран-членов ЕС крайне необычен", - приводит издание слова Амбоса.
Юрист отметил, что одностраничное объяснение польским судом своего решения сводится к тому, что теракт был просто частью конфликта Украины против России. По его словам, такое объяснение Польши выглядит скорее политическим, чем юридическим, и не содержит реальной аргументации.
"Это неубедительно по многим причинам. Это не совсем объяснение, это просто утверждение... Если вы хотите заявить, что это было военное действие, то вам придется доказать, что трубопровод - это военная цель, каковой он не является. Это гражданская цель, поэтому ее нельзя просто так атаковать", - подчеркнул Амбос.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, США, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Евросоюз, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
 
 
