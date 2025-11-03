Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Профессор права Гёттингенского университета, судья Высшего земельного суда в немецком Гёттингене Кай Амбос назвал решение польского суда об отказе в экстрадиции подозреваемого по делу о теракте на газопроводе "Северный поток" беспрецедентным для стран Евросоюза, сообщает газета Guardian.
"Отказ на просьбу об экстрадиции среди стран-членов ЕС крайне необычен", - приводит издание слова Амбоса.
Юрист отметил, что одностраничное объяснение польским судом своего решения сводится к тому, что теракт был просто частью конфликта Украины против России. По его словам, такое объяснение Польши выглядит скорее политическим, чем юридическим, и не содержит реальной аргументации.
"Это неубедительно по многим причинам. Это не совсем объяснение, это просто утверждение... Если вы хотите заявить, что это было военное действие, то вам придется доказать, что трубопровод - это военная цель, каковой он не является. Это гражданская цель, поэтому ее нельзя просто так атаковать", - подчеркнул Амбос.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".